Bizar: wedstrijd van Telstar wordt vlak voor aftrap alsnog afgelast

De wedstrijd tussen Telstar en MVV gaat niet door. Het kunstgrasveld in Velsen-Zuid is afgekeurd, vlak voor de wedstrijd. Het is nog onduidelijk wanneer het duel wordt ingehaald.

Vrij kort voor de wedstrijd tegen MVV is toch besloten het duel af te gelasten - NH Sport / Erik-Jan Brinkman

Het kunstgrasveld is vanmiddag om 13.00 uur nog gekeurd door de KNVB. Destijds was de grasmat nog goed genoeg om de wedstrijd door te laten gaan. Een halfuur voor het duel werd de grasmat nogmaals bekeken en is besloten om niet te voetballen. Een begrijpelijke beslissing volgens Telstar-speler Anass Najah. "Het veld is veel te hard om op te spelen. Het is nog wel te doen met normale schoenen. Als je je voetbalschoenen met draagt, hoor je verschil. Het lijkt dan wel zaalvoetbal met noppen." Tekst gaat verder onder de afbeelding

Verslaggever Erik-Jan Brinkman (l) in gesprek met trainer Mike Snoei - NH Sport / Frank van der Meijden

Trainer Mike Snoei was vooral tevreden met de werkwijze van scheidsrechter Martin Pérez. "Hij liet het aan de aanvoerders over. Het is echt heel gevaarlijk om op het veld te spelen, maar het is wel jammer dat het niet doorgaat. Het zat qua verkochte kaarten redelijk vol. Dat is een mooie bevestiging dat we op de goede weg zijn."