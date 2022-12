Gemeente en brandweer waarschuwen: het ijs op de Gooise plassen is nog te dun.

Ga niet het ijs op dit weekend. Dat is de oproep van de gemeente Wijdemeren en de Gooise brandweer. Met de lage temperaturen en het weekend voor de boeg zijn de Loosdrechtse en Ankeveense Plassen in de gemeente een aantrekkelijke locatie voor schaatsers. Maar veilig is het volgens hen het allerminst.

NH Nieuws / Mark Arents

Schaatsliefhebbers als Rens Muller staan al dagen te trappelen om het ijs op de plassen van 't Gooi op te gaan. Maar als het aan Wijdemeren ligt gebeurt dat niet. De gemeente waarschuwt dat het nog niet veilig genoeg is om je op het ijs te begeven. Ook de Brandweer Gooi en Vechtstreek adviseert met klem dit niet te doen. "Het ijs is gewoon veel te dun", legt woordvoerder Ben Derriks uit. "We snappen dat iedere Nederlander nu staat te trappelen, maar wij houden ons hart vast. Het is niet veilig." En hij kan het weten want vandaag is er op de Loosdrechtse Plassen al iemand door het ijs gezakt. De tekst gaat verder onder de tweet.

De brandweer is onderweg naar één van de #Loosdrechtse plassen voor een #persoondoorhetijs. Kijk voor meer info over schaatsen op het ijs op #natuurijswijzer — Brandweer GooiVecht (@BrwGooiVecht) December 16, 2022

Inmiddels is deze persoon veilig en wel uit het water gehaald. Maar dit laat volgens Derriks wel het mogelijke gevaar zien. "Je kan tijdens het schaatsen met een beetje vaart zelfs onder het ijs terecht komen en dan heb je echt een probleem." Daarom adviseert de brandweer dan ook naar lokale kunstijsbanen te gaan. "Het is geen natuurijs, maar het is we veel veiliger." Als de roep van het natuurijs echt te sterk is, is het advies om op de site van de lokale ijsclubs te bekijken voor de veilige plekken.