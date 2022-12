Nog één of twee dagen geduld voor we kunnen schaatsen op de Ankeveense plassen

Hans woont ruim 17 jaar naast de Ankeveense plassen en weet dus hoe het water zich gedraagt bij vorst: "Nog één of twee dagen dan kunnen we heel misschien op sommige plekken een beetje schaatsen." Hans waarschuwt daarom een vroege liefhebber die met schaatsen in de tas om 8.00 uur bij het water staat.

Het ijs is in Ankeveen nog niet dik genoeg - NH Nieuws

"Dat gaat hem niet worden", zegt schaatsfanaat Rens Muller uit Naarden met spijt in zijn stem. Rens vertelt dat hij het liefst het hele jaar door zou schaatsen en dat hij gisteren besloot het er vandaag op te wagen. Zijn hoop vestigt hij op de kansrijke locatie bij het Bergse Pad in Ankeveen. Van dat water is bekend dat het snel dicht ligt en dat je er snel kunt schaatsen omdat het ondiep is.

"Lieve mensen vandaag echt niet, je gaat er doorheen" Hans, woont naast Ankeveense plassen

Dat weet ook buurman Hans die het bij ieder streepje vorst ziet gebeuren. "Deze plek is bekend en mensen willen zo graag schaatsen dat ze onvoorzichtig worden en er door zakken", zegt Hans. Douchen Rens Muller, die vanmorgen met zijn schaatsen in de tas kwam kijken, is gewaarschuwd en stelt zijn eerste baantjes nog even uit. Maar Hans weet dat het niet lang duurt voor de eerste waaghals zich met een nat pak aan zijn voordeur meldt. "Het is voorgekomen dat ze kwamen vragen of ze even mochten douchen", vertelt Hans. Hij maakt van de gelegenheid gebruik te melden dat hij daar niet meer aan begint. "Ga lekker naar de Jaap Edenbaan en kom over twee drie dagen terug, dan kun je misschien op een paar kleine stukken voorzichtig schaatsen." Hans kent het water waar hij naast woont goed. Toch succes Schaatsfanaat Rens Muller laat het er niet bij zitten. Hij rijdt door naar Loosdrecht waar hij een de Vuntus plas checkt. Maar ook daar is het ijs nog niet dik genoeg. Op het toegangshek naar het strand een geïmproviseerde aanwijzing van andere schaatsfanaten. Zij roepen op het ijs met rust te laten. Op een stuk karton op het hek met grote onregelmatige letters de tekst: "GeLieve HET IJS Nog NIET Betreden zodat HET HEEL BLIJFT EN kan AANGROEIEN ToT DE GEWENSTE MINIMALE DIKTE." Tekst gaat door onder de foto.

bord op hek bij Vuntusstrand - NH Nieuws

Maar Rens geeft niet op en reist verder met zijn schaatsen op de achterbank. We laten zijn spoor los als hij de provinciegrens overgaat. Niet veel later stuurt hij trots een foto van zichzelf op schaatsen op het ijs van het Pluismeer. Over twee dagen treffen we hem vast weer bij de Ankeveense plassen, want niet voor niets is 'elke dag dat je niet kan schaatsen is een dag die verloren' het motto van Rens Muller uit Naarden.

Rens Muller op de schaats in de provincie Utrecht - NH Nieuws