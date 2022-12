Schaatskoorts loopt op: "Ik heb twee jaar geduld gehad, ik ga echt niet wachten"

"Ik kom even kijken hoe het ijs erbij ligt maar ik wacht tot donderdag om het te proberen", zegt een mevrouw die langs het Bergsepad in Ankeveen wandelt. Het ijs in Ankeveen is vaak iets eerder berijdbaar dan op andere plekken in Noord-Holland. Vandaag is het nog te dun maar volgens een paar wandelaars zijn er morgen al waaghalzen die het gaan proberen.

Volgens weerman Jan Visser is het niet kouder in Ankeveen en is er ook niet echt een andere meteorologische reden waarom ijs in Ankeveen eerder dik is. "Misschien heeft het wel met de stroming van het water of met de ondiepte te maken", zegt de weerman van NH. "Maar het kan ook gewoon betekenen dat het in Ankeveen heel fanatieke schaatsliefhebbers zijn".

"Er komt vannacht nog een centimeter bij, ik heb er zo'n zin in" IJsliefhebber Ankeveen

Wat de reden ook is, bij het Bergsepad treffen we een aantal wandelaars die vast van plan zijn het er woensdag op te wagen. Een mevrouw vindt dat niet verantwoord. Haar schaatsen liggen geslepen klaar vertelt ze maar toch stelt ze het schaatsen nog een dagje uit, ze wacht tot donderdag. Een meneer van middelbare leeftijd heeft alvast een lichtblauwe ijsmuts opgezet en komt op ons aflopen met de mededeling dat het morgenochtend gaat gebeuren: "er komt vannacht nog een centimeter bij en dan kun je er prima op schaatsen", zegt hij met een brede grijns. "Ik heb er zo'n zin in."