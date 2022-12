Gladheid houdt aan: KNMI waarschuwt reizigers

Het KNMI heeft opnieuw tot het middaguur code geel afgegeven en waarschuwt vandaag voor verraderlijke gladheid in heel het land. Vooral op wandel- en fietspaden kan het 'verraderlijk gevaarlijk' zijn vanochtend, meldt een woordvoerder van het KNMI.

Rijkswaterstaat

Het advies luidt: "Wees je er van bewust dat het glad kan zijn. Voor mensen die de weg op gaan houd rekening hiermee, pas je snelheid aan en houd voldoende afstand." Code oranje Een woordvoerder van het KNMI laat weten dat snelwegen nu weer redelijk goed begaanbaar zijn: "Tot vannacht hadden wij code oranje uitstaan, maar omdat de neerslag zo goed als verdwenen is, is deze weer afgeschaald naar code geel." In de praktijk betekent het dat snelwegen over het algemeen goed begaanbaar zijn. Het KNMI spreekt van 'verraderlijke gladheid' omdat vooral op lokale wegen als voet- en wandelpaden het nog erg glad kan zijn. Daar is meestal nog niet (genoeg) gestrooid. Tekst gaat door onder tweet

Onze strooiwagens zijn vannacht op pad geweest en je kunt ze nog steeds tegenkomen. Het @KNMI heeft namelijk tot het middaguur #CodeGeel afgegeven voor #gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Ga je op pad? Wees extra alert en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan. pic.twitter.com/SCIjt2bcUP — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) December 16, 2022

N200 weer open Door ijzel vannacht waren wegen slecht begaanbaar en veranderden straten op sommige plekken in een ijsbaan. De N200 (loopt van de ringweg A10 van Amsterdam via Haarlem naar Zandvoort) was daarom vannacht afgesloten voor verkeer, maar is nu weer open.

De N200 naar Bloemendaal en Zandvoort is weer open. Het kan wel nog glad zijn op de wegen in Noord-Holland. Pas dus goed op als u de weg op moet. https://t.co/AM0h4VAboj — Noord-Holland (@ProvincieNH) December 16, 2022