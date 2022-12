Opgelet: code oranje voor gladheid op de wegen, N200 afgesloten

De afgelopen dagen was het al heel erg glad op de wegen, toen werd er code geel afgegeven. In de kunstprovincies is nu code oranje afgegeven omdat het verraderlijke glad is door ijzel, omdat het heeft geregend op de bevroren wegen.

IJsbanen

Op sommige plekken zijn straten veranderd in een ijsbaan. De N200 (loopt van de ringweg A10 van Amsterdam via Haarlem naar Zandvoort) is daarom afgesloten. Door weinig verkeer wordt het gestrooide zout hier niet voldoende ingereden.

Op de Kadijkweg in Andijk belandde een automobilist met zijn auto in de sloot. De man wilde een bocht nemen, maar zijn auto gleed van de weg zo in de sloot. Hij raakte gelukkig niet gewond.