Extreme gladheid in Haarlem: "Het is een hoop schuifelwerk vandaag"

Het was glijden en glibberen in Haarlem vandaag. Door ijzel en ijsregen waren de straten in de oude stadsdelen soms spekglad. Die gladheid neemt in de loop van de avond weer toe: aan het einde van de dag wordt opnieuw neerslag verwacht. Een verslag van een middagje glibberen in de provinciehoofdstad.

Bekijk hieronder beelden van de gladheid in Haarlem.