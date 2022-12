Drukke ochtendspits: files, chaos op het spoor en code geel voor gladheid

Het KNMI heeft tot vanmorgen 12.00 code geel afgegeven in de provincie voor sneeuw en gladheid. De dienst waarschuwt in het bijzonder voor plaatselijke gladheid op (fiets)bruggen en viaducten. Sneeuwen zal het volgens NH Weerman Jan Visser niet meer vanmorgen. "Het is helemaal helder", vertelt hij op NH Radio. Het verkeer op zowel de weg als het spoor hebben vanmorgen verschillende problemen gehad. Het zorgt voor een drukke ochtendspits.

Het KNMI heeft voor het grootste deel van het land code geel afgegeven. Op Texel en de andere waddeneilanden geldt de weerswaarschuwing niet. NH Weerman Jan Visser vertelt op NH Radio dat het vannacht zo'n 6 graden onder 0 was. "Het was dus flink koud, en de temperatuur kan nog wel iets zakken de komende uren." Overdag warmt het ietsje op en wordt het 0 tot 1 graad. "Met vanmiddag volop zon", vertelt de weerman. "Later in de middag neemt de sluierbewolking iets toe." Visser voorspelt dat het aankomende nacht ook weer gaat vriezen. "Wellicht tot 7 of 8 graden onder 0", zegt hij. "Morgenochtend wordt het vrij zonnig en er valt op Texel misschien een winterse bui." Strooien Ook Rijkswaterstaat waarschuwt iedereen die de weg op gaat voor gladheid op de wegen en geeft aan waar nodig te strooien. Tekst gaat door onder de tweet:

Ga je deze ochtend op pad? Houd dan rekening met plaatselijke #gladheid. Het @KNMI heeft voor een groot deel van het land #CodeGeel afgegeven. Daarnaast komt in het noordoosten lokaal dichte mist voor. Wees extra alert onderweg. Waar nodig strooien we 👉 https://t.co/SjDYoiEd8M pic.twitter.com/7KhGjAxYF3 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) December 13, 2022

Op de weg staan verschillende files. Op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen staat zo'n 20 kilometer file door een ongeluk bij knooppunt Raasdorp. Volgens de ANWB loopt de vertraging daar op tot meer dan een half uur. Het knooppunt is tijdelijk afgesloten, daarom is er een omleiding ingesteld, verkeer richting Den Haag en Utrecht kam omrijden via Amsterdam via de N8/A8, A10, en A4. Om 9.31 uur maakte Rijkswaterstaat bekend dat omrijden niet meer nodig is. Bekijk hieronder de omleiding, tekst gaat daaronder verder.

Rijkswaterstaat

Ook op de A7 tussen Hoorn en Zaanstad staat file. Naar de afrit Purmerend staat het zo'n 6 kilometer vast. Dit zorgt voor 12 minuten extra reistijd. Op de A8 Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid staat ook file. Er komt daar 8 minuten bij de reistijd. Defecte treinen en wisselstoring Ook wie met de trein gaat, kan een stuk langer onderweg zijn. Vanwege een defecte trein rijden er geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort. Er zijn bussen ingezet, maar die rijden volgens de NS niet vaak. Tussen Amsterdam Centraal en Den Haag Centraal rijden daardoor minder treinen. Rond 9.00 zou de storing verholpen moeten zijn. Ook tussen Amsterdam Bijlmer Arena, Schiphol en Leiden is een trein defect. De NS verwacht de storing daar rond 9.30 opgelost te hebben. Tussen Amsterdam Centraal en Almere Centrum rijden er geen treinen door een wisselstoring. Hier heeft ook het treinverkeer naar Weesp en Hilversum last van. De NS verwacht dat de storing nog tot 10.30 uur gaat duren.