Pas op: wegen zijn spekglad, enkele ongelukken en wegglijdende auto's

Het is deze ochtend heel erg glad op de weg. Gisteravond werd door het KNMI al code geel afgegeven en ondanks dat de zoutwagens in onze gemeentes al vroeg op pad gingen om te strooien, was het op veel plekken in Noord-Holland verraderlijk glad met veel glijpartijen tot gevolg.

AT5 / Luuk Koenen

Door de spiegelgladde wegen raakten twee automobilisten vannacht van de weg. Op de A9 bij Beverwijk belandde een bestuurder op de kop in de berm. Direct schoten de brandweer en een traumahelikopter te hulp. De persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En op de N246 bij Starnmeer belandde een automobilist in de sloot. De bestuurder kwam er gelukkig ongedeerd vanaf. Vanwege het spekgladde wegdek is besloten de auto pas in de loop van de dag uit de sloot te halen. Op de A9 van Haarlem in de richting van Amsterdam is deze ochtend de snelheid verlaagd, mogelijk vanwege de gladheid. Automobilisten worden geadviseerd voorzichtig te rijden.

In Noord-Holland kan het #glad zijn door ijzel. Houd hier rekening mee als je de weg op gaat. https://t.co/4esXjoDV1z — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) December 14, 2022

Ook vanavond tijdens de avondspits moeten weggebruikers rekening houden met gladheid door ijzel. Normaal gesproken is het op donderdagavonden überhaupt druk op de weg. Nu worden door de gladheid nog meer en langere files voorspeld. Code geel Het KNMI geeft code geel af voor gladheid op de weg. Er zou plaatselijk kans zijn op enkele buien met natte sneeuw of regen, en omdat het toch wel aanzienlijk vriest kan de weg snel glad worden. Via Rijkswaterstaat kan je in de gaten houden of de wegen bij jou in de buurt al gestrooid zijn. En als je op pad moet kan je maar beter goed voorbereid gaan met deze tips van de Wegenwacht.

Gladheid nog niet voorbij! Donderdagmiddag verdwijnt de kans op gladheid tijdelijk, maar donderdagavond en in de nacht naar vrijdag is opnieuw kans op gladheid door winterse neerslag. Daardoor is er weer een grote kans op gladheid in het westen en noorden van het land.