Gladheid en brand: ongelukken en vertraging in Haarlemmermeer en Amstelland

Door de gladheid zijn er ook in Amstelland en Haarlemmermeer vanochtend meerdere ongelukken gebeurd. Op de A4 was het minder glad, maar daar zorgde een autobrand voor wat vertraging.

Op de N201 (Weg om de Noord) in Hoofddorp is vanochtend een bestelbus van de weg geraakt en het water ingereden. Er zouden één of meerdere inzittenden bekneld hebben gezeten, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.

De bus kwam naar verluidt uit de richting van Heemstede, kwam iets voor de Geniedijk op de verkeerde weghelft terecht en reed daar een naastgelegen sloot in. Getuigen melden op Facebook was er veel brandweer aanwezig was om het slachtoffer te helpen. Inmiddels is de hulpverlening afgerond, maar staat de bus nog in het water. Die wordt volgens getuigen na de ochtendspits geborgen.

Ook op de N201 bij Uithoorn ging het mis. Net over de grens met Utrecht (Mijdrecht) reed daar rond 7.30 uur een auto het water in. Details over het ongeluk zijn nog niet bekend.

Autobrand

Op de A4 richting Amsterdam zorgde een autobrand voor wat vertraging. Vanwege de brand werden alle rijstroken van de hoofdrijbaan en de parallelbaan afgesloten. Nadat de brandweer de auto had geblust, werd de weg weer vrijgegeven. Inmiddels rijdt het verkeer weer door, maar is er nog wel een rijstrook dicht om het wrak te kunnen bergen.