Zaanstad wil nog eens 600 vluchtelingen opvangen op cruiseschepen

Zaanstad onderzoekt of ze 600 vluchtelingen kan opvangen bij het industrieterrein aan de Gerrit Bolkade. De gemeente wil daar twee riviercruiseschepen neerleggen die twee jaar lang onderdak kunnen bieden aan vluchtelingen en asielzoekers. Zaandam heeft al twee van dit soort schepen aan de Havenstraat liggen en ook in de achtersluispolder worden asielzoekers op boten opgevangen.

Maar die plekken zijn volgens de gemeente niet voldoende. "Omdat er in heel Nederland een tekort is voor de opvang van zowel Oekraïners als asielzoekers uit andere landen, moeten er meer plekken bijkomen", klinkt het.

De gemeente vangt ook vluchtelingen op in een oud schoolgebouw. Als de 600 vluchtelingen naar Zaandam komen zal Zaanstad in totaal meer dan 1500 vluchtelingen en asielzoekers opvangen.

Eerst onderzoek

Voordat de schepen aan kunnen meren aan de Gerrit Bolkade, moet er eerst nog gekeken worden of ze stroom kunnen krijgen. Ook wordt er gekeken of de komst van de schepen met vluchtelingen geen belemmering vormen voor de klanten en leveranciers in het industriegebied.

Het is nog niet bekend of er Oekraïners of andere vluchtelingen op de boten komen. Volgens Zaanstad zou het Rijk aan Zaanstad kunnen vragen om voorrang te geven aan asielzoekers vanwege de hoge druk op de asielopvang. Als uit het onderzoek blijkt dat het haalbaar is, dan organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor de ondernemers rond de kade.