Eerste vluchtelingen in Zaanse hotels: "Mensen zijn ten einde raad en in tranen"

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad heeft de eerste vluchtelingen uit de Oekraïne verwelkomd met blauwe en gele tulpen. De kleuren van de nationale vlag die ook al sinds maandag wappert aan de gevel van het stadhuis. "We zullen zien hoeveel en hoe we ze kunnen opvangen. Ik ben op dit moment heel erg blij met de hulp van de hotels", zegt de burgemeester.

Nu zijn het er enkele tientallen, vrouwen en kinderen, maar het zullen er veel en veel meer worden. Welke hotels het zijn waar de vluchtelingen zijn opgevangen wordt niet bekend gemaakt. De gemeente wil graag dat ze in alle rust kunnen bijkomen van alle verschrikkingen van de afgelopen week.

Hamming zag zelf hoe erg de mensen er aan toe zijn toen hij ze de tulpen overhandigde. "Mensen staan in tranen en zijn ten einde raad. En daarom denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat we om deze mensen heen gaan staan."

In 't Veldpark

De burgemeester gaat de komende dagen bekijken hoe de opvang geregeld gaat worden. In het verleden zijn er bijvoorbeeld tenten geplaatst in 't Veldpark en op boten. Maar of dat weer gaat gebeuren, kan hij niets zinnigs over zeggen. En ook niet hoe lang de vluchtelingen in de hotels zullen blijven.