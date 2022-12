Schilderachtig schaatsen in Schoorlse duinen: "Dit overtreft alle verwachtingen"

"Dit is zo gaaf, zo ongelooflijk mooi". De eerste schaatsers die het vanochtend aandurfden op het ijs van het Vogelmeer komen superlatieven te kort om hun gevoelens te beschrijven. Het meertje in de Schoorlse duinen is een 'geheim' schaatsparadijsje en de kenners weten het te vinden. Het ijs is slechts enkele centimeters dik, maar ondanks dat geniet een tiental schaatsfanaten zichtbaar van dit échte natuurijs.