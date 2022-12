Grote Kerk Monnickendam krijgt nieuwe regenboogvlag: "We voelen ons enorm gesteund"

Het college van de gemeente Waterland is in shock nadat afgelopen weekend de regenboogvlag van de Grote Kerk van Monnickendam is gestolen en verbrand. "Met het veroordelen van deze actie en het aanbieden van een nieuwe vlag willen wij onderstrepen dat deze vernieling ontoelaatbaar is", reageert de burgemeester.

"Wij tolereren niet dat door deze vernieling ook maar één inwoner zich afvraagt of hij of zij zich wel thuis mag voelen in onze gemeente"

Burgemeester Marian van der Weele reageerde zelf ook op het incident: "Dit vandalisme hoort niet thuis in onze gemeente. Wij tolereren niet dat door deze vernieling ook maar één inwoner zich afvraagt of hij of zij zich wel thuis mag voelen in onze gemeente. Ik was zelf aanwezig op het concert zondagavond. Daar heb ik de dominee en de organisatoren van het concert mijn steun betuigd in hun streven naar een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Met het veroordelen van deze actie en het aanbieden van een nieuwe vlag willen wij onderstrepen dat deze vernieling ontoelaatbaar is."

Predikant Alexander Noordijk vindt het ontzetten fijn. "Ik voel me hier enorm door gesteund. Voor de protestantse gemeenschap geldt hetzelfde." Hij gaat de vlag zeker hijsen op de Grote Kerk. "We laten ons niet uit het veld slaan."