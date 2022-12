Runner-up Ajax Vrouwen moet alleen voor FC Twente onderdoen: "Enorm balen''

Ajax Vrouwen heeft de eerste seizoenshelft goed afgesloten. Op Sportpark De Toekomst werd met 2-0 van PEC Zwolle gewonnen. De ploeg van Suzanne Bakker gaat daardoor met slechts één nederlaag in tien wedstrijden de winterstop in. "De meiden mogen gaan genieten van een welverdiende winterstop", zegt Bakker.

Suzanne Bakker langs de lijn - Pro Shots / Remko Kool

Ajax Vrouwen begon het seizoen niet bepaald glansrijk. Op de symbolische aftrap van het nieuwe seizoen gingen de aanvoerders van alle eredivisieteams op de foto met de schaal. De Amsterdammers kwamen bij die perspresentatie drie kwartier te laat opdraven. Een valse start dus.

''Nu moeten we allemaal even de koppies leeg maken en lekker vakantie vieren'' Ajax-aanvoerder Sherida Spitse

In de competitie gaat het Ajax meer voor de wind. In de eerste seizoenshelft verloren de Amsterdammers slechts één keer. Na alle goede prestaties is aanvoerder Sherida Spitse wel toe aan een pauze. "Het hele jaar door is er een drukke agenda. Nu moeten we allemaal even de koppies leeg maken en lekker vakantie vieren. Na de winterstop zijn er weer genoeg wedstrijden waar we ons voor op moeten laden.'' Tekst loopt door onder video.

Spitse toe aan de winterstop - NH Nieuws

FC Twente nog te sterk Opvallend genoeg is het de Ajax Vrouwen dit seizoen nog niet gelukt om FC Twente de baas te zijn. In september snoepten de Tukkers hen de Supercup nog af. Ook in de competitie werd verloren van FC Twente. Trainer Bakker baalt nog steeds van de nederlagen. "Die wedstrijden zullen we niet snel vergeten, maar we spelen nog een thuiswedstrijd tegen hun. Dan moeten we ons stinkende best doen en de drie punten gaan pakken." Tekst loopt door onder video.

Spitse baalt nog van nederlaag tegen FC Twente - NH Nieuws

Lopende band De Amsterdammers kunnen tot nu toe prima statistieken overleggen. Met 38 doelpunten voor wordt er aan de lopende band gescoord. Toch is er nog ruimte voor verbetering. "We moeten meer doelpunten maken en wedstrijden sneller beslissen. Als we meer gaan domineren op het veld, gaan we de wedstrijden sneller over de streep trekken", vertelt een gretige Spitse.

"We moeten meer doelpunten maken en wedstrijden sneller beslissen" Ajax-aanvoerder Sherida Spitse

Bakker ziet zelfs dat er momenteel een kleine kink in de kabel is gekomen. "De afgelopen weken hebben we veel kansen nodig om tot scoren te komen. Dat willen we anders zien in het nieuwe jaar en daar gaan we mee aan de slag", aldus Bakker. Tekst loopt door onder video.

Suzanne Bakker ziet Ajax moeilijk scoren - NH Nieuws

Op 2 januari pakken de Ajax Vrouwen de training weer op. De competitie wordt hervat op 20 januari. Dan wacht op het eigen sportpark een wedstrijd tegen ADO Den Haag.