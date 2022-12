Wedstrijd Ajax Vrouwen uitgesteld vanwege overlijden

De wedstrijd in de Azerion Eredivisie Vrouwen tussen Ajax Vrouwen en PEC Zwolle Vrouwen gaat vrijdag niet door vanwege een overlijden in de familiaire sfeer aan Zwolse zijde. #ajapec #peczwollevrouwen

Ajax Vrouwen verloor afgelopen weekend de koppositie in de eredivisie in een rechtstreeks duel met FC Twente. De Tukkers wonnen in eigen huis met 3-1 en deelden Ajax Vrouwen de eerste tik uit. Daarnaast werd vandaag bekend dat Ajax-speelster Liza van der Most een aantal maanden langs de kant staat met een voetblessure. De recordspeelster is succesvol geopereerd.