Voetblessure houdt Ajax-speelster Liza van der Most maanden aan de kant

Liza van der Most staat enkele maanden langs de kant met een blessure. De speelster van Ajax Vrouwen liep onlangs een voetblessure op.

Dinsdag werd Van der Most succesvol geopereerd aan haar voet. De verdediger is de speelster met de meeste wedstrijden voor Ajax Vrouwen ooit. Sinds de start van het vrouwenteam speelde ze in totaal 214 wedstrijden, waarin ze vier keer scoorde.

Ajax Vrouwen verloor afgelopen weekend de koppositie aan FC Twente. In een rechtstreeks duel waren de Tukkers met 3-1 te sterk en brachten de Amsterdammers de eerste nederlaag van het seizoen toe. Komende vrijdag speelt Ajax Vrouwen tegen PEC Zwolle.