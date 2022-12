Onderaan en toch blijft Telstar Vrouwen dromen: "Het linkerrijtje is nog mogelijk"

De vrouwen van Telstar keerde dit seizoen na vijf jaar terug in de vrouwen eredivisie. Bij hun rentree werden gelijk torenhoge verwachtingen gecreëerd en was de zesde plek het uitgangspunt. Desondanks is de ploeg uit Velsen-Zuid de hekkensluiter van de competitie. "We vroegen onszelf af of we het niveau wel aan konden", aldus aanvoerder Dominique Bruinenberg.

Telstar viert feest na overwinning op PSV - Photo by Jan Mulder/Orange Pictures

Vijf punten Telstar beleefde vrijdagavond haar eerste overwinning in de eredivisie door PSV met 2-0 te verslaan. Eerder werd het gelijk tegen Excelsior Rotterdam en Fortuna Sittard, waardoor er vijf punten zijn verzameld. Daardoor staan de Witte Leeuwinnen onderaan. "We hebben een lastige start gehad en onderling veel met elkaar gesproken. De laatste weken hebben we ons een beetje afgevraagd of we het niveau van de eredivisie hebben", zo licht Bruinenberg toe.

Ondanks een uiterst moeilijke start blikt Bruinenberg positief terug op de eerste seizoenshelft. "We hebben heel erg veel stappen gemaakt. Vooral in de manier van spelen. We hebben een jonge groep met weinig eredivisie-ervaring, die heeft tijd nodig om te groeien. Het linkerrijtje is daarbij nog steeds mogelijk." Tekst loopt door onder video.

Dominique Bruinenberg blikt terug op eerste seizoenshelft - NH Nieuws

Trainer Marelle Worm wil zich na de eerste seizoenshelft niet te veel vasthouden aan de behaalde resultaten. "We hebben niet veel gewonnen, maar zolang we stappen vooruit zetten ben ik tevreden. We hebben in de eerste seizoenshelft veel goede wedstrijden gespeeld, maar onszelf te weinig beloond."

Worm weet waar de oorzaak ligt van de weinig behaalde punten. "Veel speelsters moeten wennen aan het niveau. Je merkt dat wij wat langer de tijd nodig hadden dan andere teams om aan de eredivisie te wennen. Langzaam komen we er bovenop. Er zijn nog veel wedstrijden te spelen dus, we houden ons nog steeds vast aan de zesde plek." Tekst loopt door onder video.

Marelle Worm kijkt terug op doelstellingen van begin van het seizoen - NH Nieuws

Linkerrijtje Bruinenberg legt ook de vinger op de zere plek, maar kijkt wel positief naar het nieuwe jaar. "Als we op voorsprong komen, worden we vaak onrustig. Daar moeten we echt nog stappen in maken. We gaan met de laatste overwinning op een lekkere manier de winterstop in. Na de winterstop pakken we de draad weer op." Volgens de aanvoerster van Telstar blijft de doelstelling onveranderd. "We willen ons doorontwikkelen, punten gaan pakken en koers zetten richting het linkerrijtje."