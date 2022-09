Witte Leeuwinnen scheppen torenhoge verwachtingen: "In het linkerrijtje eindigen"

Ondanks dat de vrouwen van Telstar hun opwachting maken in de eredivisie, wil het alles behalve het lelijke eendje zijn. Dominque Bruinenberg keerde deze zomer terug in Velsen-Zuid en wil meteen hoge ogen gaan gooien met Telstar, dat in 2017 van het hoogste podium verdween. "We willen in het linkerrijtje eindigen", zegt een ambitieuze Bruinenberg.

Aan het begin van het jaar werd bekend dat Telstar weer zou terugkeren in de eredivisie voor vrouwen. De club versterkte zich Dominque Bruinenberg, die in 2011 in de eredivisie debuteerde bij Telstar. De middenvelder keerde deze zomer na zeven jaar terug op het oude nest. Na verschillende buitenlandse avonturen vond ze het deze zomer tijd voor een terugkeer in de eredivisie. "We trainen nu vaker en we alles wat er nodig is om te presteren", noemt Bruinenberg als onderdeel van de professionalisering. Tekst loopt door onder de video.

Bruinenberg merkt dat het vrouwenvoetbal in Nederland in de lift zit. Dat is een goede ontwikkeling volgens de aanvallende middenvelder. "De populariteit van de sport is erg toegenomen. Ieder jaar komen er ervaren speelsters terug naar Nederland en tegelijkertijd blijft de doorstroom van talenten niet stilstaan. Op die manier neemt de kwaliteit toe. Het zijn dus allemaal positieve ontwikkelingen voor het vrouwenvoetbal."

Inmiddels zetten steeds meer clubs een vrouwentak op. De vrouwencompetitie groeide afgelopen zomer van negen naar elf clubs. Telstar is samen met Fortuna Sittard de nieuwkomer in de eredivisie. Toch ervaart de aanvoerder niet dat zij de nieuwkomer zijn. Ajax speelt vrijdag thuis tegen Fortuna Sittard. Telstar reist af naar Den Haag en VV Alkmaar ontvangt regerend landskampioen FC Twente. Later deze week komt vrouwenteam van VV Alkmaar op nhsport.nl aan het woord.