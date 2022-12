VV Alkmaar scoort het minst, maar houdt hoop: "Geleerd van eerste seizoenshelft"

VV Alkmaar won gisteravond voor de tweede keer in de vrouwen eredivisie. De Alkmaarders draaien nog geen makkelijk seizoen en gaan als nummer negen de winterstop in. Trainer Mark de Vries had gehoopt op meer, maar ziet wel vooruitgang. "Ik had ons een plekje hoger verwacht."

Opleidingsclub De Alkmaarders wonnen tot nu toe van PEC Zwolle en Telstar, tegen sc Heerenveen werd een punt gepakt. Daardoor is het team van Mark de Vries met zeven punten terug te vinden op de negende plaats. De geboren Surinamer ziet vooral dat de grotere clubs zoals Ajax en FC Twente wat maatjes te groot zijn. "Wij zijn een echte opleidingsclub, maar ook als kleinere club wil je een resultaat halen tegen een topclub. Dat hebben we nog niet voor elkaar gekregen. Als dat wel een keer lukt, weten we hoe het voelt en hoeveel moeite het heeft gekost."

''Vorig seizoen en dit seizoen hebben we echt laten zien dat we kunnen voetballen'' VV Alkmaar-trainer Mark de Vries

De moeilijke eerste seizoenshelft kan ook met een ander aspect te maken hebben. De Noord-Hollandse club is veel speelsters verloren. "Vorig jaar en dit seizoen hebben we echt laten zien dat we kunnen voetballen, maar je moet niet vergeten dat we veertien speelsters zijn kwijtgeraakt. Het is heel erg mooi dat zij een stap hebben kunnen maken, maar als club moet je dan wel helemaal opnieuw beginnen", weet De Vries. Tekst loopt door onder video.

''Het lukt helaas in de wedstrijden nog niet, maar ik maak me nog geen zorgen'' VV Alkmaar-trainer Mark de Vries

VV Alkmaar wist dit seizoen pas zes keer het net te vinden. Daarmee zijn de Noord-Hollanders de minst scorende ploeg in de competitie. Trainer en oud-spits De Vries maakte zijn doelpunten onder andere in Schotland, Engeland en Frankrijk. Hij zit nog niet met de handen in het haar. "We trainen veel op afronden en doelpunten maken. Daar zie ik alleen de problemen niet. Het lukt helaas in de wedstrijden nog niet, maar ik maak me nog geen zorgen. We creëren in ieder geval de kansen om te scoren." Tekst loopt door onder video.

Koekje van eigen deeg De Vries ziet zijn selectie stappen in de goede richting maken. Desondanks wil hij de doelstelling van de club niet hardop uitspreken. Zeker is wel dat De Vries het beter wil doen dan vorig seizoen. "Dat had al gekund, omdat we veel meer punten hadden moeten pakken. We hebben te vaak foutjes gemaakt en een koekje van eigen deeg gekregen. Ik ga ervan uit dat we hebben geleerd van de eerste seizoenshelft, zodat we het na de winterstop weer oppakken."