VV Alkmaar legt lat hoger ondanks vele mutaties: "Minimaal zevende worden"

VV Alkmaar zag deze zomer maar liefst twaalf speelsters vertrekken. Ondanks de vele wijzigingen kijkt de twintigjarige verdediger Judith Roosjen vol vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen. "We hebben behoorlijk veel nieuwe meiden in het team. Ook dit jaar zijn we echt een opleidingsploeg en moeten we het gaan doen met veelal jonge speelsters."

De Alkmaarse verdediger denkt dat de selectie tijd nodig heeft om de speelstijl bij iedereen in te passen. Toch heeft ze heel veel vertrouwen in de nieuwkomers en wil ze de prestatie van vorig seizoen verbeteren.

