Talentjes Jong Holland vrezen Messi: "Hij is oud maar je moet hem nooit onderschatten"

Oranje neemt het morgen in de kwartfinale van het WK voetbal op tegen Argentinië. Lukt het de de mannen van Van Gaal om superster Messi aan banden te leggen? Wordt de wedstrijd weer beslist door penalty's, zoals bij het WK in 2014? De voetballertjes van Jong Holland uit Alkmaar komen weer met vlijmscherpe analyses op de proppen.

Over de vorige wedstrijd tegen Amerika zijn alle jonge analisten het wel eens. Het was leuk om naar te kijken. En dat is ook weleens anders geweest. "Ze hebben zichzelf overtroffen", vertelt Quintijn. "Amerika heeft best wel een goede ploeg."

De eerste goal was volgens Mylan, die van Sinterklaas een mooi tenue van het Nederlands Elftal heeft gekregen, prachtig. "Er werd heel goed overgespeeld en dat was mooi om te zien", vertelt hij aan NH Nieuws. "Het was ook erg effectief", vertelt Daman. "Als ze zo tegen Argentinië spelen, maken ze misschien wel kans om te winnen."

Messi

Maar dan moeten ze wel even Messi in toom zien te houden. "Hij mag dan wel een paar jaartjes ouder zijn, je moet hem nooit onderschatten", vertelt Morris. "Daley Blind is ook ouder en niet meer zo snel. Als hij tegenover Messi staat, kan het nog best wel lastig worden."

Als het in ieder geval maar niet uitdraait op penalty's, "Dat vindt ik altijd zo spannend", vertelt Sil. "We zijn er ook niet zo goed in." Mocht Oranje wel winnen dan is Mylan in ieder geval ontzettend blij. "Dan doe ik mijn oranje shirt bijna elke dag aan, hij moet af en toe natuurlijk wel gewassen worden."