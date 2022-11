Talentjes Jong Holland hebben een tip voor Louis van Gaal: "Klaassen moet erin!"

Na een zwak gelijkspel tegen Ecuador speelt het Nederlands elftal vanmiddag de derde wedstrijd op het WK tegen Qatar. Gaat Oranje winnen en plaatst het zich voor de achtste finales? Met de voetballertjes van CSV Jong Holland uit Alkmaar kijken we terug én blikken we vooruit.

Alle voetballertjes van Jong Holland waren niet echt te spreken over het spel van Oranje tegen Ecuador. Volgens Mika had Ecuador nog 'best wel veel kansen' in tegenstelling tot Nederland. Ook Rodi vond de wedstrijd niet vermakelijk: "Bij de eerste helft was ik er al klaar mee. Het was zo slecht."

Het moet echt beter, vinden ze ook bij Jong Holland. Daarbij heeft Rodi nog wel een tip voor Louis van Gaal: "Klaassen moet erin in plaats van Berghuis. Hij scoort namelijk veel meer."

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Of Oranje er vanavond met de winst vandoor gaat, blijft volgens Rodi maar de vraag. Als ze verliezen en niet doorgaan zal dat hem niet verdrietig maken: "Jammer, maar ze hebben dan gewoon slecht gespeeld." Morris blijft positief: "Zelfs als we vanavond verliezen kunnen we nog doorgaan."

Het Nederlands elftal speelt vanmiddag om 16:00 uur tegen Qatar.