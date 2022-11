Talentjes van Jong Holland blikken vooruit op Senegal - Nederland: 'Het wordt 11-4'

Volgens de jongens van het team onder de acht jaar is de wedstrijd tegen Senegal in ieder geval kat in 't bakkie. Ze voorspellen een recorduitslag. "11-4", denkt Noah. "Want het is het Nederlands elftal." Daar is geen speld tussen te krijgen. Na de eerste winst tegen Senegal is het volgens de meeste spelertjes een rechte lijn naar het wereldkampioenschap.

Tips voor oranje

Het vertrouwen zit er dus goed in, maar om de helemaal zeker te zijn van de winst krijgen de spelers van Oranje nog een paar tips van de talenten van Jong Holland. Louis van Gaal, lees je mee?

"Eerst even goed slapen", drukt de jonge James ze op het hart. "En daarna mooie goals maken." Zo simpel kan het voetbal zijn. "En ze moeten gewoon plezier hebben."