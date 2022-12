Talentjes Jong Holland vrezen voor moeilijke achtste finale Oranje: "Amerika heeft Dest"

Oranje is na de overwinning op Qatar (2-0) door naar de achtste finale en neemt het op tegen Amerika. Nu zou je zeggen dat we van 'Team USA' toch niks te duchten hebben, maar ze hebben met veel hartstocht en inzet toch maar mooi de achtste finale gehaald. Met de voetballertjes van Jong Oranje uit Alkmaar blikken we vooruit op de wedstrijd. Zij zijn niet al te gerust op een goed resultaat.