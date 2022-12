Barbara de Reijke wordt de nieuwe burgemeester van Blaricum. De gemeenteraad heeft vanavond tijdens een speciale raadsvergadering besloten dat De Rijke, nu nog wethouder in het Noord-Hollandse Ouder-Amstel, de opvolger wordt van Joan de Zwart-Bloch. De beëdiging staat gepland op woensdag 8 februari in de Dorpskerk.

Zeventien personen hebben gesolliciteerd naar de burgemeesterspost van Blaricum. Na gesprekken te hebben gevoerd met meerdere belangstellenden waren er tot aan vanavond nog twee kandidaten over. De vertrouwenscommissie, een delegatie van de Blaricumse gemeenteraad, heeft deze personen naar voren geschoven. In een besloten vergadering heeft de voltallige raad zojuist bepaald dat De Reijke de beste keuze is voor het Gooise dorp. Voortreffelijk Volgens Willem Pel, voorzitter van de vertrouwenscommissie, past de VVD'er 'voortreffelijk in het profiel' dat de raad met een beetje hulp van inwoners heeft opgesteld. Blaricum was onder andere op zoek naar een moderne bestuurder die communicatief (ook via social media) zeer vaardig is, een goede verbinder is en staat voor de zelfstandigheid van het dorp. Zij beschikt inderdaad over de nodige bestuurlijke ervaring. De Reijke is nu voor de tweede periode wethouder met stevige portefeuilles (zie kader), is tevens loco-burgemeester en werkt in een gemeente van gelijke omvang, signatuur en werkwijze. Zo heeft zij ook ervaring met het werken met een gezamenlijke ambtelijke uitvoeringsorganisatie. Blaricum werkt nauw samen met Laren en Eemnes.

Achtergrond Barbara de Reijke (1975) is na haar studie medische biologie en een MBA lange tijd werkzaam geweest in verschillende bestuurlijke functies in de zorg. Inmiddels is zij ruim vier jaar wethouder (VVD) van de gemeente Ouder-Amstel met de portefeuilles Financiën, Ruimtelijke Ordening, Wonen, Sport en Gezondheid. Daarvoor was zij van 2014 tot 2018 fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Ouder-Amstel.

Nu Blaricum een keuze heeft gemaakt, is het proces officieel nog niet afgerond. De aanbeveling gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot. Zodra zij akkoord is, is de maandenlange procedure echt over. Overigens is deze goedkeuring vaak een formaliteit. Avontuur De zoektocht naar de nieuwe burgemeester van het Gooise dorp begon na 19 april. Dat is de dag dat De Zwart-Bloch bekendmaakte de functie begin 2023 neer te leggen. Als zij stopt, is ze bijna vijftien jaar burgemeester geweest van Blaricum. Het avontuur begon op 1 april 2008. Nu vindt zij het tijd om het spreekwoordelijke stokje over te geven en hoopt zij meer balans te krijgen in haar werkende en privéleven.