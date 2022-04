Vertrekkend burgemeester De Zwart-Bloch: 'Tot de laatste dag ben ik helemaal voor Blaricum'

Afgelopen dinsdag liet de politica weten dat ze meer balans zocht tussen haar privé- en werkzame leven. "Het is een prachtige baan, waar heel veel bij komt kijken, ook buiten kantooruren", licht De Zwart-Bloch toe. "Dat heeft het thuisfront mij al die jaren erg gegund, maar soms komt er een periode waarin de kinderen en kleinkinderen het leuk vinden om je vaker te zien."

Hoogtepunten

Sinds 1 april 2008 is De Zwart-Bloch burgemeester van het dorp. De realisatie van de Blaricummermeent is één van haar hoogtepunten. "Toen ik er veertien jaar geleden kwam, stond er nog maar één bouwkeet in een leeg veld." Ook de facelift van de Bijvanck en het bouwen in het oude dorp zijn dingen die De Zwart-Bloch bij zal blijven.

Als ze terugkijkt, hoopt ze dat ze zowel een verbindende als een zakelijke burgemeester is geweest. "Ik denk dat dit gelukt is, maar dat kan je niet zelf zeggen. Dat mogen de inwoners bepalen. Maar toch denk ik dat ik het waar heb kunnen maken."

Afscheidsronde

De laatste maanden als burgermoeder zullen vooral in het teken staan van haar vertrek. "Het zal vooral een afscheidsronde worden. Ik wil alles meepikken tot de nieuwjaarsreceptie", zegt de burgemeester. "Daarna ben ik weg, want ik wil mijn opvolger niet voor de voeten lopen."

Wat ze na haar vertrek gaat doen, weet de afzwaaiende burgemeester nog niet. Wel zal ze met haar partner in Blaricum blijven wonen. "Tot de laatste dag ben ik helemaal voor Blaricum."

Luister het hele interview met Joan de Zwart-Bloch terug via deze link.