Blaricumse burgemeester Joan de Zwart-Bloch stopt volgend jaar

Joan de Zwart-Bloch stopt begin volgend jaar als burgemeester van Blaricum. Dat heeft ze dinsdagavond tijdens de raadsvergadering laten weten. Ruim 14 jaar is ze burgemeester van het dorp geweest. "Het mag duidelijk zijn dat dit geen makkelijk besluit is geweest."

De burgemeester laat weten dat het voor haar de tijd is gekomen om het stokje over te dragen. "Ik ben toe aan meer balans tussen mijn privéleven en mijn werkzame leven. Dat is voor mij niet te combineren met de wijze waarop ik mijn burgemeesterschap altijd vorm heb willen geven."

Sinds 1 april 2008 is De Zwart-Bloch burgemeester van het dorp. In een bericht aan de Blaricummers laat ze weten trots te zijn op wat ze samen met de bewoners, het college, de raad en de ambtenaren heeft bereikt.

Zo noemt ze het erbij krijgen van een nieuwe wijk, de Blaricummermeent inclusief strand, en de facelift en toekomstige herindeling van de Bijvanck als voorbeelden van hoe Blaricum in haar tijd als burgermoeder veranderd is.

Wel laat De Zwart-Bloch weten dat ze met haar man in Blaricum blijft wonen nadat de ambtsketting is overgedragen.