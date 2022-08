Zoektocht naar burgemeester van Blaricum stap verder: solliciteren kan nu

Een belangrijke voorwaarde is dat de opvolger van De Zwart-Bloch begrijpt dat Blaricum als kleine gemeente zelfstandig is en blijft. Hoewel de gemeente nauw samenwerkt met Laren en Eemnes moet de nieuwe burgemeester geloven in de kracht van de kleine gemeente én 'een eigen beeld hebben bij te dragen' aan die zelfstandigheid.

De burgemeester moet een duizendpoot zijn en bovenal ook nog ook nog integer, onafhankelijk, standvastig, stressbestendig, pragmatisch, toekomstgericht en een teamspeler zijn. "De burgemeester is in staat op te treden als mediator of bemiddelaar bij conflictsituaties en is in staat te de-escaleren in probleemsituaties bij inwoners of gemeentebesluiten die in eerste instantie niet door iedereen geaccepteerd worden", zegt de politiek.

Niet per se burgemeesterservaring

Ervaring hebben als bestuurder is belangrijk, maar volgens de Blaricumse gemeenteraad hoeft dat niet per se te zijn als openbaar bestuurder, zoals een wethouder.

Dat kan best tot verrassende keuzes leiden. Neem Hilversum. Eind vorig jaar koos Hilversum voor de partijloze Gerhard van de Top. De inwoner van Hilversum was tot half februari, toen hij de ambtsketen overnam van Pieter Broertjes, dijkgraaf van waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Vertrek burgemeester

In april maakte De Zwart-Bloch bekend te gaan stoppen als burgemeester. Na dik 14 jaar is het tijd om het stokje over te geven. De Blaricumse burgemeester is een van de langstzittende burgemeesters van het land. Met haar vertrek hoopt ze meer balans te krijgen in haar privé- en werkende leven. De nieuwe burgemeester moet begin volgend jaar aan de slag gaan.