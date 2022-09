Zeventien mensen willen burgemeester van Blaricum worden

In april maakte Joan de Zwart-Bloch bekend dat zij na veertien jaar de ambtsketen van Blaricum te hebben gedragen gaat stoppen. Ze wil meer balans tussen haar werk en haar privéleven. Tot en met begin volgend jaar blijft ze nog in haar functie.

Ondertussen is de zoektocht naar haar vervanger begonnen. In juli stelde de gemeenteraad een profielschets op en onlangs konden belangstellenden kandidaten hun solliciatiebrieven sturen naar de commissaris van de koning. Zij hadden tot half september de tijd om hun interesse kenbaar te maken.

In totaal zijn zeventien personen in de pen geklommen. Tien van hen hebben bestuurlijke ervaring. De overige zeven hebben een functie buiten het (lokaal) openbaar bestuur.

Nog even geduld

Het duurt nog wel even voordat de naam van Blaricums nieuwste burgemeester bekend is. Eerst voert de commissaris gesprekken met een aantal sollicitanten. In overleg met de vertrouwenscommissie, mensen uit de Blaricumse gemeenteraad, wordt een selectie gemaakt.

Uiteindelijk doet de politiek een aanbeveling voor de nieuwe burgemeester aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot. Zodra die het groene licht geeft, is het maandenlange proces echt ten einde.

De datum van benoeming kan wel alvast in de agenda worden gezet. De opvolger van De Zwart-Bloch begint op woensdag 8 februari.