Bibliotheek al meerdere weken bekogeld met fruit en eieren: "Waarom zou je zoiets doen?"

De bibliotheek in Bloemendaal wordt al enkele weken bekogeld met resten van fruit en rauwe eieren. Sinds ongeveer half november zijn de ramen tot wel twee keer per week beklad met voedsel en deze week vonden medewerkers zelfs een afgekloven appel in de brievenbus. “We hebben geen idee waarom iemand dit doet en we hopen dat het snel stopt.”

"Doordat het zo regelmatig gebeurt, zou je bijna gaan denken dat het om een gerichte actie gaat", vertelt een woordvoerder van de bibliotheek aan NH Nieuws. "Maar wij kunnen geen aanleiding bedenken voor deze acties. Als iemand er iets mee zou willen bereiken, verwacht je tenminste dat diegene zou zeggen waarom ze zoiets doen. Wij tasten nog in het duister."

Hopen dat het niet meer gebeurt

De meest recente bekogeling van het gebouw was afgelopen vrijdag. "Het begint nu wel erg vervelend te worden. Vooral voor de medewerkers die het gebouw steeds zo moeten aantreffen", gaat de woordvoerder verder.

De bekogelde delen van de bibliotheek worden schoongemaakt en er wordt melding gedaan bij de gemeente, in de hoop dat de daders gepakt worden. "We hopen natuurlijk dat het niet meer gebeurt en als dat zo is, is het voor ons ook wel klaar. Maar we zijn natuurlijk wel heel nieuwsgierig wie erachter zit en waarom diegene dit doet."