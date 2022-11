Buurtbewoners positief over eerste bewoners opvangcentrum Oldenhove: "Dit moet gaan lukken"

Buurtbewoners staan redelijk positief tegenover de eerste statushouders die afgelopen week zijn ingetrokken in het voormalig woonzorgcomplex Oldenhove in Overveen. Nu de buurt meer betrokken wordt door de gemeente Bloemendaal bij de komst van de statushouders, is er ook minder weerstand. "We hebben wel het gevoel dat dit nu moet gaan lukken", vertelt Floris Kaspers, een buurtbewoner.

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de renovatie van Oldenhove. Het complex was verouderd en moest opgeknapt worden om zo'n 150 mensen te kunnen huisvesten. Er komen 90 statushouders in te wonen, waarvan de eerste groep van zo'n 25 bewoners afgelopen week hun intrek heeft genomen. Ook is er plek voor 60 andere woningzoekenden zoals studenten en mensen die net gescheiden zijn. Zij zullen de komende maanden intrekken in het pand.

Nieuw bewoners

De nieuwe bewoners van Oldenhove moeten zelf nog even wennen aan hun nieuwe onderkomen. Zo is nog niet alles even goed geregeld volgens Vivi en haar man Longwang uit China. "We hebben geen stroom in ons appartement, geen kledingkast, geen warm water en ook geen wifi." Ze hebben al aan de bel getrokken bij de gemeente en hopen dat de problemen snel verholpen zullen worden. "We kunnen onze kleding niet wassen omdat de wasmachine niet is aangesloten. Hopelijk wordt het snel opgelost."

