Garnalenvisser Gerard met sterke 'garnalenverhalen' langs de verzorgingshuizen

Bewapend met stapels foto's, twee grote netten en een 'hoos' waar de zilte zeelucht nog vanaf dampt, trekt Gerard Kuijper langs de verzorgingstehuizen in de regio Haarlem. De zeer ervaren Zandvoortse garnalenvisser heeft een zee van kennis over zijn ambacht en die kennis wil hij heel graag met iedereen delen. Dat doet hij met spreekbeurten voor ouderen. "Ik leg alles uit en vertel ook nog wat ik meemaak. En de mensen vinden het ontzettend leuk."

Gerard vangt de garnalen niet met een boot, maar gewoon zelf, met de hand. Het is in Zandvoort in het najaar al jarenlang een traditie, van generatie op generatie. Aan spannende verhalen heeft de Zandvoorter geen gebrek. "Als ik door de Noordzee loop en vis, laat ik mijn emmertje op het strand staan. Ik heb wel eens meegemaakt dat een milieuactivist er met mijn emmer vandoor ging. Dus ik erachter aan, rennend! Bleek dat ze geen plastic op het strand wilde. Tsja, dat maak je dan mee." Vandaag luisteren zo'n tien geïnteresseerde ouderen aandachtig naar Gerard's sterke 'garnalenverhalen'.

Ze moeten lachen om zijn anekdotes. Het is ook best een grappig gezicht, een man die op een rood vloerkleed staat uit te leggen hoe hij garnalen uit de zee haalt. Gerard vertelt alles gehuld in een 'hoos', een soort waterdichte tuinbroek en met zijn laarzen aan, waar het zand van de vorige dag nog op zit.

