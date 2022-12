Fred en Francien ontvangen envelop met vijftig euro in Hoorn: 'Heel fijn steuntje in de rug'

De onbekende weldoener die vrijdagavond bij de Voedselbank dertig enveloppen uitdeelde met 50 euro , is ook in de stad zelf het gesprek van de dag zo blijkt uit een rondgang in Hoorn maandagmiddag. Van een vrijwilliger in buurthuis 'De Zaagtand' tot een Horinees met witte BMW op het erf: iedereen heeft over de actie gelezen. Francien en Fred stonden vrijdag in de rij en samen met hen blikken we terug.

Tot Kerst bewaart ze het geld trouwens zorgvuldig opgeborgen bij haar thuis. "Tweede kerstdag stoppen we met vrienden allemaal wat geld in de pot en gaan we daar heerlijk van gourmetten." Zonder de op vrijdag gekregen gift, had ze waarschijnlijk net als voorafgaande jaren minder kunnen bijleggen. "Dat is een gevoel dat ik al jaren heb en vind ik heel vervelend. Dat ik nu net zoveel in de pot kan stoppen, komt door deze gulle gever. Het is geweldig."

Op vrijdagavond rijdt een witte BMW het terrein van de Voedselbank in Hoorn op. Hij deelt dertig enveloppen met 50 euro uit. Zo snel als hij deze uitdeelt, zo snel is hij ook weer verdwenen. Francien is nog steeds een beetje ondersteboven van de nobele actie. Ze vindt het jammer dat de man anoniem is. Graag zou ze hem willen vragen waarom hij deze gulle gift heeft gegeven. Ze hoopt het hem ooit nog te kunnen vragen, en hem persoonlijk te bedanken.

Over de actie zelf zegt hij: "De tijden zijn niet makkelijk dus dit is een heel fijn steuntje in de rug." Zelf heeft hij van de 25 euro benzine voor in zijn auto gekocht. "Door mijn zwakke gezondheid zijn zelfs kleine stukjes lopen voor mij niet mogelijk. Op deze manier ben ik weer een stuk mobieler."

Fred staat vrijdag ook in de rij en krijgt als laatste een envelop. "Ik vond het sneu voor de jongen die achter mij stond." Hij twijfelde geen moment en zei tegen de jongen: "Weet je wat? We delen de envelop gewoon." Zo gezegd, zo gedaan. Fred deelt het bedrag van 50 euro en is ook na het weekend nog steeds blij dat hij dit gedaan heeft.

25 euro aan boodschappengeld

Ook Horinees in hart en nieren, Jan van der Gracht, was aangenaam verrast door de actie afgelopen vrijdag. "Het is een prachtig gebaar." Maar, vervolgt hij realistisch, hoe groot het bedrag ook lijkt, 'het is ook zo weer op'. "Als je voor een gezin van vijf boodschappen moet doen blijft er niet veel van over." Volgens Van Der Gracht gebeurt het wel vaker dat mensen anoniem iets doneren aan de organisaties als de Voedselbank. "Het is erg welkom. Sommige klanten van mij moeten rondkomen met 25 euro per week."

Met zijn stichting 'Noodzaak Hoorn' zamelt hij al vijftien jaar voedsel in voor mensen uit de stad die het financieel minder goed hebben. Omdat de wachttijden bij de Voedselbank momenteel heel hoog zijn, probeert hij op deze wijze een steentje bij te dragen.

Net als vorige jaren, start hij ook dit jaar weer met een speciale kerstinzameling. Het concept daarvan is eenvoudig. Gedurende tien dagen neemt Jan voor verschillende supermarkten in Hoorn plaats met een grote kar en poster. "Mensen zijn vrij erin te geven wat ze willen, als het maar voedsel is."