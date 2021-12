Jan van der Gracht zamelt boodschappen in voor de Horinezen die het niet breed hebben

De hele week zit Jan van der Gracht bij supermarkten in Hoorn om producten in te zamelen om zo kerstpakketten te kunnen maken voor mensen die het minder breed hebben. Jan doet dit vrijwilligerswerk al vijftien jaar. "Ik hoop dat iedereen zijn bijdrage doet, want het is tegenwoordig heel hard nodig."

Als Jan woensdag voor de supermarkt op Aagje Dekenplein in Kersenboogerd zit, komen er veel trouwe 'klanten' hem even opzoeken. Ze geven hem niet alleen houdbare producten, maar ook doucheschuim, kinderkleertjes en speelgoed om in de pakketten te stoppen. "Ik heb er wel hart voor", zegt een vrouw die net de winkel uit komt lopen. Een andere vrouw vertelt, terwijl ze de boodschappen in de kar bij Jan doet: "Ik haal altijd wat voor meneer, omdat ik het kan missen. En ik weet hoe het is om met weinig geld om te gaan en je dan niet altijd de luxe hebt om bepaalde boodschappen te halen." Tekst gaat door onder de video.

Jan van der Gracht - NH Nieuws

Vanuit zijn stichting de Noodzaak maakt hij dit jaar 200 pakketten, hij is er vooral voor de mensen die niet in aanmerking komen voor de voedselbank. De situatie wordt volgens Jan met het jaar slechter door toename in prijzen als elektra en boodschappen. Hij krijgt meer aanmeldingen dan ooit en zelfs buiten Hoorn. "Je krijgt schrijnende verhalen. Mijn man werkt niet meer, ik heb zelf bijna niets meer en heb twee kinderen rondlopen. Dat soort verhalen." Daarnaast wordt het ook voor sommige mensen lastiger om te geven. "Omdat de boodschappen duurder zijn. Er mag dan ook zeker nog wel wat bij om alle pakketten te kunnen vullen."

Quote "Er zijn te veel mensen die net niet genoeg hebben, die hebben het ook nodig voor kerst" geëmotioneerde voorbijgangster

Ondertussen stoppen mensen spullen in zijn kar en geld in het potje. "Er zijn te veel mensen die net niet genoeg hebben, die hebben het ook nodig voor kerst. Dat iedereen een mooie kerst kan hebben", vertelt een vrouw die zelf geëmotioneerd raakt door de actie van Jan. Pizza en koffie voor Jan Er worden niet alleen spullen in de kar van Jan gedaan, maar er wordt ook aan Jan zelf gedacht. Waar hij voorheen nog vaak zijn verhaal moest doen over zijn actie, kent iedereen hem na pakweg 15 jaar wel. Van het winkelpersoneel van de supermarkt krijgt hij een bak koffie, en een plaatselijk restaurant komt pizza brengen. Tot woensdag zit Jan bij verschillende supermarkten in Hoorn om zo de pakketten verder gevuld te krijgen voor de 200 mensen die zijn aangemeld.