Weldoener Jan van der Gracht deelt 175 kerstpakketten uit voor Horinezen in nood

Na weken bij supermarkten in Hoorn te hebben gezeten om boodschappen in te zamelen, deelt weldoener Jan van der Gracht vandaag de laatste kerstpakketten uit aan Horinezen die het minder breed hebben. Ruim 175 pakketten gaf hij de afgelopen dagen weg bij de speciale tent die is opgebouwd aan de Vredehofstraat.

Want dit jaar was het harder nodig dan ooit, stelt Jan. Niet alleen door corona, ook kosten in de levensonderhoud blijven maar stijgen. "Je krijgt schrijnende verhalen. Mijn man werkt niet meer, ik heb zelf bijna niets meer en heb twee kinderen rondlopen. Dat soort verhalen", zei Van der Gracht eerder tegen NH Nieuws. In de afgelopen weken was hij bij verschillende supermarkten in Hoorn voor de deur te vinden, gewapend met lege boodschappenkarren, die door winkelend publiek gevuld konden worden met houdbare levensmiddelen. De pakketten die daarvan zijn gemaakt, zijn bestemd voor Horinezen die tussen wal en schip vallen. "Als je namelijk vijf euro te veel verdient, kom je niet meer in aanmerking voor de voedselbank. Maar ook die mensen hebben het keihard nodig", zegt Jan.

Olga heeft al voor de derde keer gebracht wat een mooi mens en er komt nog meer gewoon te lief twintig pakketjes en we... Posted by Jan van der Gracht on Tuesday, December 21, 2021

Per woonadres kunnen mensen één pakket ophalen. En voor degenen die het pakket écht niet zelf op kunnen halen, gaat Jan ook pakketten bezorgen. Daarnaast houdt hij nog een aantal 'noodpakketten' achter de hand, die in het nieuw jaar nog kunnen worden verdeeld. Het hele jaar door helpt hij mensen namelijk aan voedselpakketten. Ook in de afgelopen dagen heeft hij nog allerlei spullen gekregen. "Kerstpakketten van het AMC die overbleven, en nog 35 kilo vlees van de plaatselijke slager. Zelfs een kind die allerlei snoep had gewonnen bij een prijsvraag bij de supermarkt kwam dat bij mij afleveren, geweldig!" In de afgelopen dagen heeft hij al heel veel mensen blij kunnen maken. "Het was enorm druk. Ik ben heel dankbaar voor alles wat de Horinezen voor de pakketten hebben ingeleverd, want daarvan moet ik heb hebben." Bekijk hier de reportage die NH Nieuws eerder maakte.

Jan van der Gracht - NH Nieuws