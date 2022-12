Sprinter Dylan Groenewegen van Champs-Élysées in Parijs naar hooischuur in Landsmeer

Wielrenner Dylan Groenewegen heeft een prachtige CV. Zo won hij al vijf ritten in de Tour de France en werd hij Nederlands kampioen. Toch doet hij ook graag mee aan de Amsterdamse cross competitie. "Elk jaar doe ik wel een paar keer mee. Anders had ik vandaag vijf uur door de polder moeten fietsen", vertelt Groenewegen nuchter.

En zo stond Groenewegen zondagmiddag aan de start bij een wedstrijd van de Amsterdamse cross competitie in Landsmeer. In een hooischuur schrijft de geboren Amsterdammer zich in en betaalt hij de zes euro aan inschrijfkosten.

"Een wedstrijd voor profs tot amateurs of ouwe buurmannen die elkaar het leven zuur willen maken in het veld"

"Een wedstrijd voor profs tot amateurs of ouwe buurmannen die elkaar het leven zuur willen maken in het veld", vertelt voorzitter Rinus Cerfontain over de Amsterdamse cross competitie.

15-jarig talent

Om 13:00 uur start de categorie tot 45 jaar en start Groenewegen. De 15-jarige (!) Michiel Mouris slaat al snel een gaatje. Groenewegen moet de hele wedstrijd in de achtervolging, maar slaagt er niet in het gat te dichten. Mouris wint de wedstrijd en Groenewegen wordt tweede op een aantal seconden. "Het ging best goed. Er was iemand gewoon beter en ik heb in ieder geval een bosje bloemen", laat Groenewegen weten na de wedstrijd.