Daverende verrassing Dylan Groenewegen: Amsterdammer sprint naar ritzege in Tour

Dylan Groenewegen heeft de derde etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. De 29-jarige Amsterdammer was de snelste in een massasprint tegen onder meer Wout van Aert. De wielrenner van BikeExchange Jayco kwam na ruim vier uur over de finish in het Deense Sønderborg.

Dylan Groenewegen (midden, blauw) was de snelste in het Deense Sønderborg. - Orange Pictures

Van Aert kwam als tweede over de streep en behoudt daardoor de gele trui. De Belg greep voor de tweede keer naast de dagzege, nadat hij zaterdag Fabio Jakobsen voor zich moest laten. Naast Groenewegen en Van Aert kwamen Jasper Philipsen en Peter Sagan tegelijkertijd over de finish. De jury moest nog het snel checken, maar de zege werd niet meer afgepakt van Groenewegen. Zondag was de laatste etappe in Denemarken en maandag volgt een rustdag. Vanaf dinsdag is de herstart van de Tour in Duinkerke. Bekijk hieronder de fotofinish van Groenewegen:

Dylan Groenewegen troeft nipt de Belgen af in de sprint en wint rit 3 in de Tour #TDF2022 pic.twitter.com/wlcEoVARML — Sporza 🚴 (@sporza_koers) July 3, 2022

Groenewegen maakte deze week na drie jaar zijn rentree in de Ronde van Frankrijk. De afgelopen periode stond voornamelijk in het teken van zijn schorsing. Hij werd voor negen maanden geschorst in 2020 door een zwaar ongeluk met Jakobsen. Dat gebeurde bij de Ronde van Polen. De laatste ritzege van de Amsterdammer in de Tour de France was in 2019. Hij won in 2018 twee etappes en eentje in 2017.