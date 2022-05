Sprinter Dylan Groenewegen klopt rivaal Fabio Jakobsen in Hongarije

De vierde etappe in de Ronde van Hongarije is een prooi geworden voor Dylan Groenewegen. De Amsterdammer was in de massasprint landgenoot Fabio Jakobsen te snel af.

Jakobsen begon de sprint van kop af, maar de timing van Groenewegen was beter. Met een ruime voorsprong passeerde de Noord-Hollander de finish in Kazincbarcika. Het is voor Groenewegen zijn derde ritzege van het seizoen. Eerder won hij twee etappes in de Ronde van Saoedi-Arabië.

Sinds de zware valpartij in de Ronde van Polen, waarna Jakobsen in coma terecht kwam, is dit de eerste keer dat Groenewegen en Jakobsen eerste en tweede worden in een wielerkoers. Het is sowieso een Nederlands feestje in Hongarije, want Olav Kooij won de openingsrit en de tweede en derde etappe waren een prooi voor Jakobsen.

De Ronde van Hongarije eindigt morgen met een heuveletappe. Jakobsen begint de dag als leider in het algemeen klassement.