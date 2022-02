Nieuwe ploeg doet Dylan Groenewegen goed: "Het is alsof ik aan hoofdstuk 2 begin"

"Ik merkte vorig jaar toen ik mijn comeback maakte, dat ik niet heel lekker in mijn vel zat. Ook na alles wat er was gebeurd natuurlijk. Na mijn schorsing ging ik weer wedstrijden rijden, maar dat ging niet echt lekker. Het begon al in de Giro, daarna de Ronde van België. Toen ik binnen de ploeg vroeg naar de sprinttrein, moest ik het gaan doen met andere jongens."

"Ik vroeg me af of ik mezelf nog wel helemaal terug zou vinden bij deze ploeg. Het antwoord was heel duidelijk: nee"

Groenewegen zag dat Jumbo-Visma vooral met het algemeen klassement bezig was. "Alleen moest ik aan mezelf denken. Wat wil ik? En dat is een echte sprinttrein om me heen. Ik vroeg me af of ik nog wel op mijn plek zat. Ik dacht ook aan de grote ronden. Afgelopen jaar heb ik de Giro gereden, maar mijn hart ligt toch echt bij de Tour. Voor mijn gevoel zat ik een beetje op een dood spoor. Ik vroeg me af of ik mezelf nog wel helemaal terug zou vinden bij deze ploeg. Het antwoord was heel duidelijk: nee."

Band met Alkmaarder Merijn Zeeman

"Ik laat ook heel veel mensen achter", vervolgt Groenewegen. "Bijvoorbeeld Merijn Zeeman, mijn trainer, met wie ik een heel goede band had. Merijn was meer dan mijn trainer. Hij gaat met heel zijn ziel op in het fietsen. Hij ziet de ploeg echt als zijn kindje en daar geeft hij alles voor. Dat heeft hij ook altijd voor mij gedaan. In de goede jaren met de Tour-overwinningen, ook tijdens mijn schorsing en toen ik wegging. Mijn vertrek sloeg bij Merijn in als een bom, maar dat is ook goed. Dat geeft onze verstandhouding aan."