Dylan Groenewegen vermijdt Schiphol en kiest voor camper naar Kopenhagen

Een slimme actie van wielrenner Dylan Groenewegen. Vanwege de lange wachttijden op Schiphol is de 29-jarige sprinter met de camper van zijn vader afgereisd naar de start van de Tour de France in Kopenhagen.

De geboren Amsterdammer had geen zin in de lange rijen op Schiphol en koos eieren voor zijn geld. Naar verluidt waren de rijen op de luchthaven opgelopen tot meer dan drie uur. "Zolang in een rij staan zag ik niet zitten. Ik heb mijn vader gebeld of hij me niet met de camper kon brengen. Op die manier reizen vond ik veel relaxter. Het heeft niks te maken met een extra bescherming tegen corona", vertelde Groenewegen op de persconferentie van zijn ploeg Team BikeExchange-Jayco voor de start van de Tour in de Deense hoofdstad.

Sprintkanon

Groenewegen begint vrijdag in goede vorm aan de Tour. Het sprintkanon wist onlangs nog een etappe te winnen in de ronde van Slovenië. In de Tour hoopt Groenewegen vooral op succes in de eerste week en droomt hij wederom van winst in de slotetappe op de Champs Elysées. "Ik wil inderdaad de Alpen en Pyreneeën overleven en de Tour uitrijden om die kans in Parijs weer te pakken", aldus Groenewegen.

De Tour de France begint vrijdag met de proloog in Kopenhagen. De slotetappe zal gereden worden op zondag 24 juli. Voor Noord-Holland neemt naast Groenewegen ook Nils Eekhoff uit Rijsenhout deel aan de grootste wielerkoers van het jaar.