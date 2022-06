Nils Eekhoff uit Rijsenhout rijdt Tour de France

Wielrenner Nils Eekhoff gaat zich opmaken voor zijn tweede Tour de France. De renner uit Rijsenhout is door zijn ploeg Team DSM geselecteerd voor de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar.

Eekhoff kende een ongelukkig voorjaar. In Parijs-Nice viel hij en hierbij liep de renner een hersenschudding op. Daardoor reed hij twee maanden geen wedstrijden. Begin mei maakte hij zijn rentree in de Ronde van Duinkerken en daarna reed hij de ZLM Tour.

De Ronde van Frankrijk begint volgende week vrijdag in het Deense Kopenhagen. "We kijken allemaal uit naar de Tour. We gaan dit jaar echt voor ritzeges", aldus DSM-coach Matt Winston.