Debuut voor Nils Eekhoff, Cees Bol opnieuw naar de Tour de France

Wielrenner Nils Eekhoff uit Rijsenhout maakt komende zaterdag voor het eerst zijn opwachting in de Tour de France. De renner van DSM is met ploeggenoot Cees Bol de enige Noord-Hollander die aan de start staat.

De 23-jarige Eekhout reed nog niet eerder een grote Ronde. In 2020 eindigde hij in zijn eerste jaar als professional bij het NK op de weg in Drenthe op de tweede plaats. Hij moest toen alleen Mathieu van de Poel voor zich dulden. Van der Poel maakt eveneens zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. Het duo haalde afgelopen weekend tijdens het NK, op hetzelfde parcours, niet de finish.

Voor Bol wordt het zijn derde Tour. In 2019 haalde hij Parijs niet; vorig jaar finishte de Alkmaarder als 140ste. In de eerste week rook Bol aan een etappezege; hij sprintte naar een tweede en een derde plek. Voor deze editie van de Tour liggen er voor de sprinter opnieuwe kansen op een dagsucces aangezien de eerste bergrit pas na acht dagen op het programma staat.

De Ronde van Frankrijk begint komende zaterdag in Brest. Zondag 18 juli ligt de eindstreep op de Champs-Élyssées in Parijs.