Dylan Groenewegen bijt in het stof bij Cross Competitie, 15-jarige verslaat profwielrenner

Dylan Groenewegen is vandaag tweede geworden bij de Amsterdamse Cross Competitie in 't Twiske. De profwielrenner uit Amsterdam werd verslagen door de 15-jarige Michiel Mouris. De derde plaats was voor de broer van de winnaar, Wessel Mouris.

Groenwegen: "Ik heb lekker getraind en je doet altijd je best. Het was uiteindelijk een mooie trainingsdag. We hebben in ieder geval weer een bosje bloemen."

Michiel Mouris sloeg al vroeg een gaatje en Groenwegen kon de 15-jarige niet bijbenen. In de laatste ronde zette de proefwielrenner nog wel aan, maar verder dan de tweede plek kwam hij niet.

'Speciaal om van hem te winnen'

De 15-jarige winnaar Mouris was ontzettend verrast met zijn etappezege. "Dylan rijdt wel heel hard, dacht ik. Lange tijd reed ik voorin, maar Dylan kwam nog dichtbij. Het is wel speciaal om van hem te winnen."

Morgen komt er een uitgebreide reportage op onze kanalen.