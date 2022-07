Groenewegen in mineur: nét geen tweede etappezege in Tour op Champs-Élysées

In de slotetappe van de Tour de France greep Dylan Groenewegen nét naast de zege. De wielrenner uit Amsterdam eindigde tweede in een massasprint achter Jasper Philipsen. Alexander Kristoff kwam als derde over de streep.

De 29-jarige Groenewegen kwam in de sprint nog even op kop, maar hij werd in de slotmeters geklopt door Philipsen. Daardoor won hij niet zoals in 2017 de slotetappe, maar werd hij net als in 2019 tweede.

De Amsterdammer won de derde etappe in de Ronde van Frankrijk. Dat was een mooie opsteker van Groenewegen na een afwezigheid van drie jaar in de Tour.