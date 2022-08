Amsterdamse wielrenner Dylan Groenewegen sprint naar winst in Noorwegen

De Amsterdamse wielrenner Dylan Groenewegen heeft de tweede etappe in de Ronde van Noorwegen op zijn naam geschreven. Hij was de snelste in een massasprint.

Dylan Groenewegen - Orange Pictures

De tweede rit in de Ronde van Noorwegen is waarschijnlijk de enige etappe waar een massasprint mogelijk was. Groenewegen kwam in de hectische slotfase nog bijna ten val, maar uiteindelijk klopte hij Amaury Capiot en Edvald Boasson Hagen. Voor Groenewegen is het zijn zevende overwinning van dit seizoen. Vorige maand won hij nog de derde etappe in de Tour de France.

"Ik had niet m'n vaste sprinttrein hier, omdat er ook klassementsrenners mee zijn, maar m'n teamgenoten deden fantastisch werk in de hectiek. Ik begon erg vroeg aan de sprint, maar het was genoeg. We staan er als team goed voor en hebben nu een etappeoverwinning binnen. Ik voel me goed en kijk uit naar de komende dagen", was de reactie van Groenewegen na afloop.