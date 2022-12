Blind ziet oud-teamgenoten excelleren, Van Gaal onder de indruk van VS

Oranje speelt morgen in de achtste finale van het WK tegen de Verenigde Staten. Op de afsluitende persconferentie werd duidelijk dat bondscoach Louis van Gaal op zijn hoede is voor de ploeg van oud-eredivisiespeler Gregg Berhalter. Daley Blind hoopt daarnaast dat hij en Oranje net zo goed gaan presteren als een aantal ex-Ajacieden op dit WK.

Daley Blind op de afsluitende persconferentie - Pro Shots / Marcel van Dorst

"Het is mooi om te zien dat Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui het zo goed doen. Ik denk dat Marokko het uitstekend heeft gedaan in de poulefase", vertelt Blind. "Ik gun het Mazraoui en Ziyech van harte dat ze zo goed presteren op het toernooi. Ik ben blij voor Marokko. We kijken er met ze allen naar, maar we moeten ons natuurlijk wel op onszelf focussen. Het is wel mooi om het allemaal mee te krijgen." Sergiño Dest Tegen de Verenigde Staten zal Blind als linksachter naar verwachting veelvuldig een andere oud-teamgenoot tegenkomen: Sergiño Dest. De in Almere geboren rechtsachter van de VS kent een sterke start van het WK en begon alle drie de groepswedstrijden in de basis. Volgens Blind is het geen verrassing dat de ex-Ajacied het zo goed doet. "Sergiño brak op jonge leeftijd door bij Ajax. Je zag toen al dat hij erg veel talent had en een goede techniek. Hij maakte de stap naar FC Barcelona en heeft zicht daar natuurlijk nog verder ontwikkeld. Hij is een ontzettend goede speler", aldus Blind over Dest, die inmiddels bij AC Milan onder contract staat. Tekst gaat verder onder de foto.

Bondscoach Louis van Gaal - Pro Shots / Marcel van Dorst

Bondscoach Louis van Gaal gaf tijdens de drukbezochte persconferentie aan, dat hij onder de indruk was van de tegenstander van morgenmiddag. "Amerika is een energieke ploeg met veel fysiek sterke spelers. Zo'n tegenstander is voor elke ploeg lastig, maar niet onoverkomelijk", aldus de 71-jarige Amsterdammer.

"Pulisic is net zoals Cody Gakpo een creatieve spelers. Dit zijn spelers die een team kunnen laten winnen." Bondscoach Louis van Gaal

Bij de VS is het vooral oppassen voor aanvaller Christian Pulisic. De aanvaller van Chelsea kwam niet ongeschonden uit het laatste groepsduel tegen Iran, maar lijkt het duel tegen Oranje te gaan halen. "Pulisic is net zoals Cody Gakpo een creatieve spelers. Dit zijn spelers die een team kunnen laten winnen. Dit geldt voor Pulisic en voor Gakpo. Daarom zijn beide spelers heel waardevol", aldus Van Gaal over de dreiging van de Amerikaanse sterspeler. De bondscoach werd ook gevraagd of hij verrast was over de prestaties van de VS. "Nee", was Van Gaal daarin duidelijk. "Het voetbal in de VS kent een snelle ontwikkeling. Veel spelers zijn actief bij Europese topclubs. Het is dus logisch dat ze steeds beter worden. Voor mij is het dan ook geen verrassing dat ze door zouden gaan in hun groep." Het duel tussen Nederland en de Verenigde Staten begint morgen om 16.00 uur.