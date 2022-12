Verdriet en onbegrip na aanslag op Dierenartspraktijk Wormer

Midden in de nacht werd Marinda van Ekris, eigenaresse van Dierenartspraktijk Wormer, dit weekend uit haar bed gebeld. De ruiten van haar nieuwe praktijk zijn zaterdagnacht ingeslagen. Na het zien van de camerabeelden is Marinda ervan overtuigd dat het gaat om een doelbewuste aanslag. Het verdriet en onbegrip is groot. ''Wie kan er zo boos en gefrustreerd zijn dat je zo veel schade maakt?''

Aanslag Dierenartspraktijk Wormer - NH Nieuws | Wiesje Hillen

Marinda wist niet wat ze zag toen ze bij haar praktijk aankwam. Vijf ruiten waren helemaal aan diggelen geslagen. Ze begrijpt niet wat iemand beweegt om een dierenartspraktijk zo kort en klein te slaan. ''Het komt natuurlijk wel eens voor dat mensen niet tevreden zijn of dat er emoties spelen zoals verdriet en boosheid, maar we hebben nog nooit meegemaakt dat er zo veel geweld wordt gebruikt. Het zal misschien te maken hebben met onvrede of mensen die denken dat hun onrecht is aangedaan. Maar ik kan het me eigenlijk niet bedenken.''

''Je ziet een auto aanrijden, die stopt voor de deur, er stapt iemand uit en die slaat gericht onze ruiten kapot'' Marinda van Ekris

Marinda heeft de camerabeelden bekeken. Ze beschrijft wat ze daarop ziet. "Je ziet een auto aanrijden, die stopt voor de deur. Er stapt iemand uit en die slaat onze ruiten kapot.'' Ze is er echt angstig door geworden. ''Het voelt niet zo zeer als een aanslag op de praktijk, maar als een aanslag gericht op het personeel.'' Tekst gaat verder onder de video.

Dierenartspraktijk Wormer NH Nieuws | Wiesje Hillen

Dierenartspraktijk Wormer | Marinda van Ekris NH Nieuws | Wiesje Hillen

Dierenartspraktijk Wormer Wiesje Hillen

Dierenartspraktijk Wormer Wiesje Hillen

Het gaat om vijf grote ramen, de schade is groot. De kosten die de praktijk moet dragen komen uiteindelijk bij de baasjes terecht. ''Het is doodzonde, we willen de kostenstijgingen zo laag mogelijk houden maar dit moet ook betaald worden.'' Daarnaast worden alle wachtrijen alleen maar langer. ''Ik heb deze week niet kunnen behandelen, ik ben alleen maar hier mee bezig geweest.''

''De bovenburen lagen te slapen toen het gebeurde, die schrokken wakker en zaten rechtop in hun bed'' Marinda van Ekris

Niet alleen zit de schrik er goed in bij het personeel van Dierenartspraktijk Wormer, ook de buurt staat op scherp. ''De buurt is erg geschrokken. De bovenburen lagen te slapen toen het gebeurde. Die schrokken wakker en zaten rechtop in hun bed. De overburen zijn geschrokken, niemand had verwacht dat zoiets hier zou kunnen gebeuren. Er heerst angst.''