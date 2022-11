Buurtbewoners geschrokken na explosie bij woning Alkmaar: "Dit is gewoon een aanslag"

Buurtbewoners van de Stalpaertstraat in Alkmaar zaten vannacht allemaal recht op in bed na een explosie bij een woning bij hun in de straat. Het normaal zo rustige buurtje is vandaag in rep en roer. Er wordt gesproken over een explosief. Een zwart draad dat is gevonden. "Dit is gewoon een aanslag", zegt een buurman.

NH Nieuws/ Tom Jurriaans

Een bedrijf timmert vanmorgen de voordeur en ramen dicht na de explosie van vannacht. Buren zoeken elkaar buiten op om te praten over wat er vannacht precies gebeurd is. Simone en haar huisgenoot hoorden rond 4.00 uur een harde knal. "Het huis trilde helemaal." Ze gaan op onderzoek en vinden een geknapte lamp. Maar verder zien ze niks verdachts in hun huis. Even later zien ze overal lichten aanspringen in de straat aan de overkant. Bij de overburen is het mis.

Quote "Het is weekend, dus je denkt misschien een dronken iemand" shoni - buurvrouw

Morris en Shoni wonen naast het huis waar de explosie afging. "Ik dacht dat het van die klootzakjes waren die vuurwerk afstaken", vertelt Morris. De politie bonkte even later op het raam. "Iedereen moest eventjes weg, omdat hier explosieven waren gevonden met een draad naar de straat toe." Maar het stel blijft liggen. "Je verwacht zoiets niet. Het is weekend, dus je denkt misschien een dronken iemand", vertelt Shoni. Lijkt wel gericht Ramen en de voordeur sneuvelen bij de woning waar de explosie is. De drie bewoners die op dat moment in huis zijn, komen met de schrik vrij. Politie doet onderzoek en een explosievenverkenner verklaart uiteindelijk alles veilig. Van verdachten geen spoor. "Het lijkt wel gericht", vertelt Morris. Ook buurman Marco leeft met dat idee. "Het is echt bizar. Dit is gewoon een aanslag." Tekst gaat verder onder foto.

Morris en Shoni staan voor hun huis - NH Nieuws/ Tom Jurriaans

Hij kent de mensen van het getroffen huis oppervlakkig. "Het zijn hardwerkende mensen. Niks crimineels, daar steek ik mijn handen voor in het vuur." Een andere buurman erkent dit. "Het is een gezin, met een vriendelijke vader en een leuke moeder. Gewoon normaal." Een wijkagent loopt vanochtend door de straat. Hij praat met buurtbewoners. Ze blijven geschrokken en met veel vraagtekens achter. "Ik ben hier onlangs komen wonen", vertelt Simone die de buurt nog niet echt goed kent. "Je denkt dan wel: stel dat het bij ons was geweest. Ieder geluidje dat ik vannacht hoorde, dacht ik: oh dat is iets." "Het is te triest voor woorden", zegt Marco. "We laten de getroffen buren maar even tot rust komen."

