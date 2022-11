Alkmaarse woning zwaar beschadigd na explosie

Een woning in de Alkmaarse Stalpaertstraat is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar beschadigd geraakt door een explosie bij de voordeur. Buurtbewoners werden wakker van de harde knal.

De explosie was rond 4.00 uur. Buurtbewoners troffen in de tuin en op de stoep glas en zagen een vernielde deur, meldt onze mediapartner Alkmaar Centraal.

Ook de binnenkant van de woning is flink beschadigd. Of er op het moment van de explosie iemand thuis was, is niet bekend.

De politie is bezig met verder onderzoek en heeft een deel rondom het huis is afgezet. Ook is de woning deels dichtgetimmerd.

De politie kan verder nog niks zeggen over wat er precies gebeurd is vannacht.